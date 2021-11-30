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11:51 30.11.2021

В госбюджете должны появиться "реальные средства" на обеспечение функционирования украинского языка как государственного - Кремень

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В госбюджете должны появиться "реальные средства" на обеспечение функционирования украинского языка как государственного - Кремень

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявляет, что в государственном бюджете Украины должны появиться "реальные средства" на обеспечение функционирования украинского языка как государственного.

"Мы поработаем над тем, чтобы окончательно разработать и утвердить Кабинетом министров государственную программу развития овладения и обеспечения функционирования украинского языка как государственного. Это очень важно для того, чтобы в государственном бюджете появились реальные средства на обеспечение таких инициатив и многих других, которые должны быть обеспечены финансово государством", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Также Кремень отметил, что на данный момент идет работа над тем, чтобы до конца 2021 года все областные советы подержали областные программы обеспечения функционирования украинского языка как государственного.

Кроме того, по его словам, должна быть имплементирована концепция национально патриотического воспитания.

Теги: #бюджет #язык #кремень_омбудсмен
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