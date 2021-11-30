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11:29 30.11.2021

Ермак сообщил, что дал показания в ГБР по делу "вагнеровцев"

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Ермак сообщил, что дал показания в ГБР по делу "вагнеровцев"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак посетил Государственное бюро расследований (ГБР), где дал показания по делу о спецоперации по задержанию наемников частной военной компании "Вагнер".

"Как законопослушный гражданин, сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию. Не считаю нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал", - написал Ермак на своей странице в Facebook.

Ермак также добавил, что "очень важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над "і".

В свою очередь в ГБР агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что Ермак дал показания по "делу вагнеровцев".

Как сообщалось, 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской ЧВК "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

17 ноября 2021 года был опубликован отчет компании "Bellingcat", проводившей собственное расследование провала операции по захвату членов ЧВК "Вагнер" в июле 2020 года. Согласно отчету, подготовленный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) план операции по задержанию группы наемников, подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе, был одобрен политическим руководством Украины в июле 2020 года.

19 ноября 2021 начальник Главного управления разведки Министерства обороны (2016 – 2020 гг) Василий Бурба заявил, что команду перенести операцию захвата т.н. "вагнеровцев" в июле 2020 года дал президент Украины, о чем ему сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

 

Теги: #гбр #ермак #вагнеровцы
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