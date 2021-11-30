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11:28 30.11.2021

Рада приняла к сведению промежуточный отчёт ВСК по делу "вагнеровцев" и Иловайску

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Рада приняла к сведению промежуточный отчёт ВСК по делу "вагнеровцев" и Иловайску

Верховная Рада приняла к сведению промежуточный отчёт Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины, который касается организации специального мероприятия по задержанию 33-х боевиков частной военной компании "Вагнер" и Иловайской трагедии.

Принятие соответствующего проекта постановления №6324 поддержал 231 народный депутат на пленарном заседании во вторник.

Вместе с тем Рада продлила срок деятельности комиссии ещё на год.

Касательно дела "вагнеровцев" ВСК установила, что правоохранительные органы и прокуратура Украины сделали все необходимое для экстрадиции задержанных наемников с территории Республики Беларусь, но подготовка соответствующих документов началась уже после того, как наемники были задержаны в Беларуси, что привело к потере времени и могло негативно повлиять на результаты попыток экстрадиции в рамках механизмов международного правового сотрудничества для привлечения "вагнеровцев" к ответственности.

Комиссия рекомендует направить в Интерпол и соответствующие органы государств-партнеров все полученные новые данные относительно российских военных, наемников, сотрудников спецслужб и разведки, принимавших участие в активных мероприятиях и в войне против Украины и других государств.

ВСК определила, что пятый президент Украины Петр Порошенко не мог санкционировать проведение этого активного мероприятия, поскольку оно было начато в конце июня 2020 года.

Вместе с тем, согласно имеющимся данным комиссия сделала вывод, что произошла отсрочка активного мероприятия – с 25 июля по 30 июля 2020 года. Но ВСК при этом не удалось точно определить, кто и на каком уровне в Украине принял решение об этом, но комиссия установила отсутствие какого-либо документально оформленного указания об отсрочке со стороны любого должностного лица. В частности ВСК не нашла подтверждения того, что президент Владимир Зеленский давал личные распоряжения руководству Главному управлению разведки Министерства обороны Украины отсрочить активное мероприятие. Также в своём отчёте комиссия отметила, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак не имеет полномочий предоставлять распоряжение руководителю ГУР МОУ по отсрочке какого-либо разведывательного мероприятия.

Касательно событий возле Иловайска Донецкой области в период с июля по август 2014 года комиссия считает, что основными причинами, приведшими к иловайской трагедии, является ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии.

ВСК также установила, что руководство Минобороны и Генштаба Вооруженных сил Украины времен иловайской трагедии систематически противодействовало и блокировало работу предыдущей комиссии ВР по этому вопросу.

ВСК продолжит работу по проверке событий и обстоятельств, послуживших основанием для проведения расследования.

Как сообщалось, 25 июня Рада создала ВСК о расследовании действий чиновников и политиков против суверенитета Украины, ее возглавила заместитель руководителя комитета по вопросам по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа")

Теги: #вагнеровцы #рада #вск #иловайск
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