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10:42 30.11.2021

Минздрав Украины работает над внедрением QR-кода на всех бумажных документах о вакцинации и выздоровлении от COVID-19

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Минздрав Украины работает над внедрением QR-кода на всех бумажных документах о вакцинации и выздоровлении от COVID-19

Министерство здравоохранения работает над внедрением QR-кода на всех бумажных документах, касающихся вакцинации и выздоровления от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Для соблюдения карантинных требований бизнес должен проверять у посетителей все COVID-сертификаты способом считывания QR-кода мобильным приложением "Дия". Минздрав работает над поэтапным внедрением QR-кода и на всех бумажных документах, используемых в предложенных карантинных ограничениях", - сказал он на брифинге во вторник.

Ляшко сообщил, что после считывания QR-кода на смартфоне будет отображается статус COVID-сертификата: действующий/недействительный.

"Без проверки и считывания COVID-сертификат не считается предоставленным и проверенным. В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, владелец заведения может понести ответственность по статье "Нарушение правил карантина людей" административного Кодекса Украины. Речь идет о штрафе от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн", - сказал он министр.

Глава Минздрава также напомнил, что с 9 декабря вступает в силу Приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация обязательна.

Среди таких профессий, в частности, работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти, сотрудники учреждений, предоставляющих соцуслуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, работники предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпошта", "Укрзализныця" и другие).

Теги: #вакцинация #qr_код #сертификат #минздрав
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