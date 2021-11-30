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10:28 30.11.2021

Правительство сократило срок действия "желтого" сертификата с одной дозой вакцины от COVID-19 до 30 дней – Ляшко

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Правительство сократило срок действия "желтого" сертификата с одной дозой вакцины от COVID-19 до 30 дней – Ляшко

Правительство сократило срок действия "желтого" сертификата вакцинации, который выдается после получения первой дозы вакцины от COVID-19, до 30 дней со 120, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко

"Срок действия желтого сертификата с 6 декабря будет составлять 30 дней. Ранее он действовал 120 дней", - сказал он на брифинге во вторник.

Ляшко напомнил, что "желтый" сертификат - это документ, удостоверяющий проведение одной прививки, а "зеленый" выдается человеку, который прошел полный курс, то есть сделал две прививки против COVID-19.

Минимально возможные интервалы для введения вторых доз вакцин: Pfizer – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac – 14 дней, AstraZeneca – 28 дней.

Теги: #ляшко #вакцинация #сертификат #минздрав
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