В Киеве ночью подорвали банкомат, начата спецоперация – полиция

Двое неизвестных взорвали банкомат в Дарницком районе Киева в ночь на вторник, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Усилия правоохранителей направлены на установление личностей злоумышленников и их задержание. В столице введена специальная полицейская операция. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное производство по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой).