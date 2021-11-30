События

10:27 30.11.2021

В Киеве ночью подорвали банкомат, начата спецоперация – полиция

1 мин читать
В Киеве ночью подорвали банкомат, начата спецоперация – полиция

Двое неизвестных взорвали банкомат в Дарницком районе Киева в ночь на вторник, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Усилия правоохранителей направлены на установление личностей злоумышленников и их задержание. В столице введена специальная полицейская операция. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное производство по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой).

Теги: #киев #взрыв #банкомат #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:32 30.11.2021
Из-за взрыва в многоэтажке в Николаевской области без жилья остались люди из 30 квартир

Из-за взрыва в многоэтажке в Николаевской области без жилья остались люди из 30 квартир

07:55 30.11.2021
На Волыни произошел взрыв газа в котельной школы, эвакуировано 82 человека, из них 64 ученика

На Волыни произошел взрыв газа в котельной школы, эвакуировано 82 человека, из них 64 ученика

21:32 29.11.2021
В Киеве во вторник ожидаются сильные порывы ветра

В Киеве во вторник ожидаются сильные порывы ветра

20:11 29.11.2021
На организатора вечеринки блогеров в день памяти жертв Голодоморов составили протокол за нарушение правил карантина - полиция

На организатора вечеринки блогеров в день памяти жертв Голодоморов составили протокол за нарушение правил карантина - полиция

08:14 29.11.2021
Вследствие ДТП на Столичном шоссе затруднено движение транспорта

Вследствие ДТП на Столичном шоссе затруднено движение транспорта

16:53 28.11.2021
Число погибших вследствие взрыва в Николаевской области увеличилось до трех

Число погибших вследствие взрыва в Николаевской области увеличилось до трех

06:41 28.11.2021
В Киеве утром воскресенья ожидается туман, видимость 200-500 м

В Киеве утром воскресенья ожидается туман, видимость 200-500 м

22:09 27.11.2021
Спасатели продолжают искать людей под завалами после взрыва многоэтажки в Николаевской области

Спасатели продолжают искать людей под завалами после взрыва многоэтажки в Николаевской области

15:58 27.11.2021
У ГСЧС и властей - противоречивые данные о жертве в результате взрыва газа в многоэтажке н Николаевщине

У ГСЧС и властей - противоречивые данные о жертве в результате взрыва газа в многоэтажке н Николаевщине

13:37 27.11.2021
Спасатели обнаружили тело женщины в многоэтажке Николаевской области, где произошел взрыв газа - ГСЧС

Спасатели обнаружили тело женщины в многоэтажке Николаевской области, где произошел взрыв газа - ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Предприниматели требуют от Рады принять законы, облегчающие их работу

В Украине за сутки выявили 10 554 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 25 318 человек, 561 умер

Из-за непогоды обесточено 179 населенных пунктов в 8 областях

Два военнослужащих и один гражданский ранены в результате обстрелов на Донбассе

Отставки министра культуры Ткаченко не будет – Арахамия

ПОСЛЕДНЕЕ

Корниенко предупредил СМИ о возможной блокировке проходов к зданию Рады 1 декабря

Штамм COVID-19 "омикрон" выявили почти в 20 странах и регионах мира

Минздрав Украины работает над внедрением QR-кода на всех бумажных документах о вакцинации и выздоровлении от COVID-19

Предприниматели требуют от Рады принять законы, облегчающие их работу

Правительство сократило срок действия "желтого" сертификата с одной дозой вакцины от COVID-19 до 30 дней – Ляшко

В Украине ужесточение правил карантина будет касаться невакцинированных - Ляшко

Во Львове задержали членов международной преступной группы, занимавшейся финансовыми махинациями и наркобизнесом - СБУ

Премьеры Украины, Молдовы и Грузии встретятся в Брюсселе с руководством ЕС

Индия и Китай готовы отправить в Африку вакцины для борьбы с новым штаммом COVID-19 "омикрон"

Запорожская АЭС подключила 2-й блок к энергосистеме после завершения ремонта, но он отключился срабатыванием автоматической защиты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА