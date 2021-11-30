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10:25 30.11.2021

В Украине ужесточение правил карантина будет касаться невакцинированных - Ляшко

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В Украине ужесточение правил карантина будет касаться невакцинированных - Ляшко

Ужесточение правил карантина коснется в первую очередь невакцинированных граждан, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Правительство вынуждено пойти на карантин для невакцинированных, поскольку коронавирус не отступает. Европа устанавливает новый континентальный рекорд заболеваемости COVID-19, и мы должны принимать меры по сохранению жизни граждан, которые до сих пор не вакцинировались", - сказал он на брифинге во вторник.

"Наибольшее количество изменений в правилах карантина касается режима в зонах желтого уровня эпидемической опасности, в частности, работы бизнеса. Если ранее он мог выбирать модели деятельности в "желтой" зоне - не проверять документы о вакцинации или негативном тесте, но работать в соответствии с определенными ограничениями по площади или проверять документы и работать без ограничений такого уровня, - то теперь бизнес теряет такую опцию", - сказал министр.

Ляшко уточнил, что люди, не получившие, по крайней мере, одну прививку против COVID-19 или не имеющие отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, в "желтом" уровне эпидемической опасности не смогут принимать участие в проведении всех массовых мероприятий, в том числе культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и др. Эти люди также не смогут посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, не смогут пользоваться услугами предприятий общественного питания, "для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения".

Вместе с тем Ляшко отметил, что для невакцинированных не ограничивается работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в "желтой" и "красной" зоне, "однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил – ношение маски и соблюдение физической дистанции 1,5 метра".

Теги: #ляшко #карантин #вакцинация #минздрав
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