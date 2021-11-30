События

09:59 30.11.2021

Во Львове задержали членов международной преступной группы, занимавшейся финансовыми махинациями и наркобизнесом - СБУ

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Во Львове задержали членов международной преступной группы, занимавшейся финансовыми махинациями и наркобизнесом - СБУ

Сотрудники СБУ прекратили деятельность трансграничной преступной группы, похищавшей деньги у граждан ЕС и занимавшейся наркоторговлей.

Как сообщил пресс-центр СБУ, ущерб от деятельности группы составляет миллионы евро.

"По оперативным данным, группа действовала в течение двух лет и состояла из 11 человек. Злоумышленники грабили банковские терминалы с помощью специальных технических средств. Одна "реализация" злоумышленников приносила им около 500 тыс. евро "доходов", - отмечается в сообщении

Последнее преступление злоумышленников было зафиксировано на территории Королевства Нидерланды. Там они вкладывали украденные деньги в наркобизнес. В частности, организовали трансфер "ротердамского" кокаина для реализации в Украине.

"Передача осуществлялась партиями по полкилограмма. Кроме кокаина, злоумышленники торговали и другими наркотическими средствами", - отметили в спецслужбе.

Во Львове оперативники СБУ провели спецоперацию и задержали дельцов во время очередной реализации 200 г кокаина стоимостью 500 тыс. грн.

Трем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели 19 санкционированных обысков на территории Львовской, Одесской и Волынской областей. Правоохранители изъяли наркотики на 1,3 млн грн, оружие и более полумиллиона гривен.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении еще и других подозрений, в том числе по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу ЭВМ, автоматизированных систем и компьютерных сетей) УК Украины.

Спецоперацию проводили киберспециалисты СБУ во Львовской области при координации Департамента кибербезопасности СБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

Теги: #опг #сбу #махинации #львов #наркотики
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