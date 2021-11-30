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09:33 30.11.2021

Премьеры Украины, Молдовы и Грузии встретятся в Брюсселе с руководством ЕС

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Премьеры Украины, Молдовы и Грузии встретятся в Брюсселе с руководством ЕС

Премьер-министры стран "ассоциированного трио" встретятся во вторник в Брюсселе с руководством Европейского союза, сообщила пресс-служба правительства Молдовы.

По данным пресс-службы, в ходе встречи "будут обсуждаться возможности для развития партнерских отношений между государствами, продвижения диалога с Евросоюзом и достижения в европейской повестке".

"Затем премьер-министры стран "Ассоциированного трио" встретятся с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, и председателем Европейского парламента Давидом Сассоли", - отмечается в сообщении.

В мае министры иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии подписали в Киеве Меморандум о создании "ассоциированное трио". Документ направлен на решении трех основных задач: структурирование консультаций по европейской интеграции между МИД трех стран, приобщение к диалогу с институтами и членами ЕС, а также координацию позиций в рамках "Восточного партнерства" (ВП). В июле в Тбилиси состоялся саммит глав государств стран "ассоциированного трио".

Теги: #грузия #украина #ес
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