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09:25 30.11.2021

Индия и Китай готовы отправить в Африку вакцины для борьбы с новым штаммом COVID-19 "омикрон"

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Индия и Китай готовы отправить в Африку вакцины для борьбы с новым штаммом COVID-19 "омикрон"

Власти Индии и Китая в понедельник выразили готовность отправить в Африку дополнительные дозы вакцин против коронавируса COVID-19, чтобы остановить распространение нового штамма "омикрон", сообщают во вторник западные СМИ.

"Правительство Индии готово поддержать страны в Африке, которые борются со штаммом "омикрон", в том числе посредством поставки произведенных в Индии вакцин", - говорится в заявлении МИД Индии. Также страна готова поставить в Африку лекарства, тесты на коронавирус, перчатки и медицинское оборудование.

Готовность помочь Африке в борьбе с новым штаммом также выразили в КНР. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай пожертвует 600 млн доз вакцин в страны Африки напрямую и еще 400 млн доз поступят из других источников, например, через производство китайских компаний в Африке.

"Мы должны ставить людей и их жизни на первое место, должны довериться науке, поддержать отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 и действительно обеспечить доступ к вакцинам в Африке, чтобы восполнить пробел в иммунизации", - заявил Си Цзиньпин на церемонии открытия восьмой министерской конференции Форума сотрудничеств Китай-Африка.

Китай также поможет африканским странам реализовать 10 программ здравоохранения и направит на континент 1,5 тыс. медицинских работников и экспертов в данной области.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Случаи заражения данным штаммом зафиксировали в разных регионах мира, в частности, в Европе и Северной Америке.

Теги: #коронавирус
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