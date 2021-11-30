Запорожская АЭС подключила 2-й блок к энергосистеме после завершения планового ремонта

Запорожская атомная электростанция (АЭС) 30 ноября в 05:47 подключила второй блок к энергосистеме после завершения планового среднего ремонта, ведется набор мощности, сообщила пресс-служба станции.

В настоящее время в работе находятся все шесть энергоблоков Запорожской АЭС.

Как отмечается, замечаний к работе основного оборудования для энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне – 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.