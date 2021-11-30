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08:40 30.11.2021

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 262,2 млн

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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 262,2 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника выросло до 262 млн 202 тыс. 422, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 207 тыс. 764 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 млн 437 тыс. 955 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 778 тыс. 601.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 587 тыс. 822. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 468 тыс. 980 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 84 тыс. 749 заболевших, из них умерли 614 тыс. 376 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 670,3. В США на 1 млн жителей скончался 2 тыс. 401 человек, Индии - 335, Бразилии - 2 тыс. 862.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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