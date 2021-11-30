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08:32 30.11.2021

Из-за взрыва в многоэтажке в Николаевской области без жилья остались люди из 30 квартир

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В результате взрыва в многоэтажке г. Новая Одесса (Николаевской обл.) без жилья остались люди из 30 квартир, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям утром во вторник.

"Жители из 30 отселенных квартир дома временно разместились у родственников и 1 человек местными органами власти временно размещен в гостинице", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели продолжают ликвидацию последствий взрыва, совершая вывоз строительного мусора.

"По состоянию на 7 ч 30 ноября вывезено 24 м3 строительного мусора (с начала работ 154 м3). На месте остаются развернутыми две палатки ГСЧС и палатка Красного Креста. Для дежурства от ГСЧС привлечены 3 человека и 4 единицы техники", - указали в ГСЧС.

Как сообщалось, 27 ноября в 9 час. 20 мин. в г. Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв без последующего горения (предварительно бытового газа в квартире на 5 этаже), в результате чего погибли 3 человека и пострадали 3 человека (высвобождены из-под завала и спасены). В результате взрыва разрушены 4 квартиры на четвертом и пятом этажах, лестничная клетка с третьего по пятый этажи и повреждена квартира на 3 этаже. Из дома эвакуировано 54 человека.

28 ноября проведение поисково-спасательных работ подразделениями ГСЧС завершено.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекалось 232 человека и 53 единицы техники, из них от ГСЧС 127 человек и 26 единиц техники (в том числе 2 кинологических расчета и 2 психолога).

Теги: #многоэтажка #взрыв #николаевская_область
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