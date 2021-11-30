В Украине за сутки выявили 10 554 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 25 318 человек, 561 умер

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 10 554 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 25 318 человек, 561 умер, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Более 11 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19! За сутки 29 ноября в Украине: зафиксировано 10 554 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 846, медработников – 197); 226 059 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 71 124 человека, полностью иммунизированы – 154 935 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 1 749 человек; летальных исходов – 561; выздоровело – 25 318 человек", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 29 ноября за сутки выявили 5 804 новых случаев инфицирования, 28 ноября за сутки выявили 7 483 новых случаев инфицирования, 27 ноября за сутки выявили 14 200 новых случаев заболевания, 26 ноября выявили 15 936 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 ноября выявили 16 943 новых случаев заболевания СOVID-19, 24 ноября сообщалось о 14 325 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 ноября сообщалось о 12 729 новых случаях заболевания СOVID-19, за сутки, 22 ноября выявили 7 464 новых случая заболевания Сovid-19, 21 ноября зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 20 ноября сообщалось о 18 250 новых случаях заболевания СOVID-19, 19 ноября выявили 20 050 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 438 381 человек; выздоровело – 2 946 032 человека; летальных исходов – 85 975.

С начала вакцинальной кампании привито 13 391 656 человек, из них получили первую дозу – 13 391 654 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 122 635 человек. В общей сложности проведено 24 514 289 прививок.