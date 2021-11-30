На Волыни произошел взрыв газа в котельной школы, эвакуировано 82 человека, из них 64 ученика

В Волынской области из-за взрыва газа в котельной школы эвакуировали 82 человека, из них 64 ученика, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям утром во вторник.

"29 ноября в 11 час. 08 мин. на территории общеобразовательной школы с. Прохид Ратневского района в одноэтажном отдельно стоящем здании котельной (размером 5х4 м) произошел взрыв газа без дальнейшего горения, в результате чего разрушена котельная. Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Из здания школы проведена эвакуация 82 человек из них 64 ученика. Учебный процесс приостановлен. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники.