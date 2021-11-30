Из-за непогоды обесточено 179 населенных пунктов в 8 областях

Из-за сильного ветра обесточено 179 населенных пунктов в 8 областях, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям утром во вторник.

"По состоянию на 7 ч. 30 ноября в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 179 населенных пунктов в 8 областях (Черниговская – 49, Донецкая – 36, Киевская – 29, Полтавская – 24, Житомирская – 15, Сумская – 13, Волынская – 7 и Луганская – 6). К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - указано в сообщении.