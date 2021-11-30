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07:34 30.11.2021

Из-за непогоды обесточено 179 населенных пунктов в 8 областях

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Из-за непогоды обесточено 179 населенных пунктов в 8 областях

Из-за сильного ветра обесточено 179 населенных пунктов в 8 областях, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям утром во вторник.

"По состоянию на 7 ч. 30 ноября в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 179 населенных пунктов в 8 областях (Черниговская – 49, Донецкая – 36, Киевская – 29, Полтавская – 24, Житомирская – 15, Сумская – 13, Волынская – 7 и Луганская – 6). К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - указано в сообщении.

Теги: #непогода #ветер #обесточивание
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