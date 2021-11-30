Pfizer и BioNTech подадут заявку на одобрение бустерной дозы вакцины против COVID-19 для лиц 16 и 17 лет

Компании Pfizer и BioNTech запросят экстренное разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на вакцинацию против COVID-19 бустерной дозой их препарата лиц 16 и 17 лет, сообщают американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников, FDA, как ожидается, быстро одобрит запрос компаний.

Так, газета Wall Street Journal сообщает, что медрегулятор может разрешить бустерные дозы вакцины против COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech для использования среди лиц 16 и 17 уже на следующей неделе.

В настоящее время только американцы в возрасте 18 лет и старше имеют право на получение бустерной дозы вакцины через шесть месяцев после второй дозы вакцин Pfizer или Moderna или через два месяца после однократной дозы вакцины Johnson & Johnson.

Возможное расширение числа лиц, которым разрешено получение бустерной дозы, связано с новым вариантом COVID-19 - "омикрон".

В понедельник президент США Джо Байден заявил, что "омикрон" "является причиной для беспокойства, а не поводом для паники".

"В четверг я представлю подробную стратегию, в которой будет изложено, как мы будем бороться с COVID-19 этой зимой, не локдаунами или блокировками, а более широким использованием вакцин, бустеров, тестированием и многим другим", - сказал Байден.

Тем временем Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в понедельник усилили свои рекомендации по бустерным прививкам против COVID-19.

"Сегодня CDC усиливает свои рекомендации по бустерным дозам для лиц в возрасте 18 лет и старше", - говорится в заявлении директора CDC доктора Рошель Валенски.

"Недавнее появление варианта омикрон (B.1.1.529) еще раз подчеркивает важность вакцинации, бустеров и профилактических мер, необходимых для защиты от COVID-19", - добавила она.