Два военнослужащих и один гражданский ранены в результате обстрелов на Донбассе

В результате обстрелов на Донбассе в течение минувших суток ранены два военнослужащих и один гражданский, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сл утром во вторник.

"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное", - указано в сводке.

Как отмечается, за прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. Под обстрелы попали окрестности населенного пункта. Одно гражданское лицо получило ранение", - отметили в штабе.

В районе Светлодарска и Старогнатьевки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Новоалександровки наемники совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Старый Айдар русские наемники применяли минометы калибра 120 мм. Вблизи Новолуганского противник дважды открывал огонь, используя ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

"По состоянию на 7 часов утра, 30 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сообщается в сводке.