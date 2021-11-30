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06:27 30.11.2021

MI6 нужна помощь IT-сектора для противодействия РФ и Китаю в области ИИ

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MI6 нужна помощь IT-сектора для противодействия РФ и Китаю в области ИИ

Британской внешней разведке MI6 понадобится помощь технологического сектора для противодействия угрозам, исходящим от Китая и России, которые стремятся получить преимущество в сфере искусственного интеллекта, сообщает The Guardian со ссылкой на речь, которую глава агентства Ричард Мур произнесет в Международном институте стратегических исследований.

"Я не могу не подчеркнуть, насколько это кардинальное изменение в культуре, этике и способе работы MI6, поскольку мы традиционно полагались в первую очередь на наши собственные возможности для разработки технологий мирового класса, которые нам нужны, чтобы оставаться секретными и выполнять нашу миссию", - приводит издание выдержки из речи Мура.

По его словам, агентство должно стать "более открытым, чтобы оставаться секретным".

Как отмечает газета, Китай быстро улучшает свои возможности в киберпространстве, Россия "развивает свои хакерские возможности".

"Наши противники вкладывают деньги и амбициозны в овладении искусственным интеллектом, квантовыми вычислениями и синтетической биологией, потому что они знают, что овладение этими технологиями даст им рычаги влияния", - цитирует издание Мура.

Теги: #великобритания #россия #китай
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