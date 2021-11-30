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05:44 30.11.2021

Пересмотр дислокации ВС США предполагает усиление сдерживания РФ - Пентагон

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Пересмотр дислокации ВС США предполагает усиление сдерживания РФ - Пентагон

Одной из задач пересмотренной за последние месяцы глобальной дислокации ВС США в мире является более эффективное сдерживание России, заявили в Пентагоне.

В сообщении оборонного ведомства по поводу обновлённой дислокации отмечается, что она "усиливает сдерживание России, используя для этого готовые к бою силы. Также дислокация даёт возможность силам НАТО действовать более свободно".

Вместе с тем, в сообщении не говорится о каких бы то ни было новых мерах, нацеленных на выполнение данной задачи. Так, Пентагон напоминает, что ещё в феврале 2021 года президент СШС Джо Байден отменил решение предыдущей администрации о выводе 25 тыс. военных США из ФРГ.

Также Пентагон напоминает, что глава оборонного ведомства Ллойд Остин в апреле принял решение разместить в ФРГ командные структуры, функционирование которых обеспечивают 500 военных.

Теги: #сша #россия #пентагон
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