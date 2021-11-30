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04:47 30.11.2021

"Черные археологи" перекопали исторически значимое городище близ Киева

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"Черные археологи" перекопали исторически значимое городище близ Киева

В Киевской области "черные археологи" с помощью металлодетекторов совершили более 5 тыс. так называемых покопок в поисках предметов старины, сообщил Союз археологов Украины в Facebook.

"5156 – именно столько отдельных копанок от использования металлодетекторов "увидели" исследователи с помощью квадракоптера на 28 гектарах памятника археологии национального значения городища Ольшаница в урочище Шаргород", - говорится в сообщении.

Городище является остатками летописного Торческа, одной из региональных столиц Киевской земли княжеских времен. Теперь его территорию используют как сельскохозяйственные угодья у села Ольшаница на юге Киевщины (Поросье).

Как сообщается, в 2021 году с помощью квадрокоптера и благодаря общению с местными фермерами впервые удалось зафиксировать количество покопок и время их возникновения. Цифра впечатляет: 5156 ямок появились на памятке только за 21 день, прошедший со времени сбора урожая.

Археологи призвали Министерство культуры и информационной политики Украины и Национальную полицию Украины обратить внимание на эти цифры: "Мы теряем культурное наследие с бешеной скоростью".

Теги: #городище #черные_археологи
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