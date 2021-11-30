Пять человек погибло вследствие двух ДТП в Запорожской области

В течение двух дней в Запорожской области в дорожно-транспортных происшествиях погибли пять человек. Трое из них погибли в понедельник утром в результате столкновения легковых автомобилей.

Как сообщает ГУ Нацполиции в Запорожской области, ДТП произошло утром в понедельник на трассе "Запорожье – Днепр".Автомобиль "ВАЗ- 2108", двигаясь из Запорожья в направлении Днепра, при развороте в районе с. Червоный Яр врезался в автомобиль "Skoda Oсtavia",который ехал в попутном направлении по соседней полосе.

В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров "ВАЗ- 2108".

Водитель "Skoda Oсtavia" госпитализирован с многочисленными травмами.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст 286 УК Украины.

Днем ранее 28 октября, в ДТП, которое произошло в Запорожье на ул. Братской, погибли двое людей.

По данным правоохранительных органов, автомобиль "Таврия" на скользкой дороге вынесло на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем "Новой почты".

Водитель и пассажир "Таврии" погибли на месте происшествия.

Ведется следствие.