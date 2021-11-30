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00:20 30.11.2021

Шторм повредил пять судов и десять автомобилей в Ялте

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Шторм повредил пять судов и десять автомобилей в Ялте

Одно судно затонуло, четыре сорвались с якоря в Ялте из-за сильного ветра в понедельник, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Пострадало 10 автомобилей, а также пять судов - одно затонуло ("Славия"), четыре - сорвались с якоря", - написала Павленко в своем телеграм-канале.

Глава администрации также уточнила, что ветер повалил в городе 15 деревьев, без света остаются 125 абонентов. По ее данным, в городе четверо пострадавших, трое их них госпитализированы.

В Крыму действует штормовое предупреждение об ураганном ветре скоростью 30-35 м/с.

В понедельник вечером ветер стал причиной веерного отключения электричества в Симферополе и пяти районах. Без света оставались более 55 тысяч человек.

Жители Крыма сообщают в соцсетях о поваленных деревьях, рекламных конструкциях, фонарных столбах и заборах. Рейд Севастополя пришлось закрыть. Порядка 200 судов ждут прохода через Керченский пролив, где сейчас нет лоцманского сопровождения из-за шторма.

Теги: #крым #ущерб #ветер
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