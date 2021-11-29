В Киеве во вторник ожидаются сильные порывы ветра

Во вторник, 30 ноября, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует желтому, I уровню опасности, предупредила Киевская горадминистрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

При этом, в КГГА перечислили основные рекомендации, которые следует придерживаться жителям города во время сильного ветра: все окна домов плотно закрыть; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии; избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.