Отставку главы ФГИ Сенниченко Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе - Арахамия

Увольнение главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Дмитрия Сенниченко Верховная Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Учитывая что у нас бюджет, №5600 (ресурсный законопроект - ИФ), выступление президента, то мы просто кадровый вопрос не успеем рассмотреть на этой неделе, но на следующей пленарной неделе (14- 17 декабря- ИФ) мы обязательно будем рассматривать", - сказал Арахамия на брифинге в понедельник.

Арахамия уверен, что большинство членов его фракции поддержат увольнение Сенниченко.

Как сообщалось, на пресс-конференции 18 ноября Сенниченко заявил об отставке по собственному желанию.