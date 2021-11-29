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20:43 29.11.2021

Отставку главы ФГИ Сенниченко Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе - Арахамия

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Отставку главы ФГИ Сенниченко Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе - Арахамия

Увольнение главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Дмитрия Сенниченко Верховная Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Учитывая что у нас бюджет, №5600 (ресурсный законопроект - ИФ), выступление президента, то мы просто кадровый вопрос не успеем рассмотреть на этой неделе, но на следующей пленарной неделе (14- 17 декабря- ИФ) мы обязательно будем рассматривать", - сказал Арахамия на брифинге в понедельник.

Арахамия уверен, что большинство членов его фракции поддержат увольнение Сенниченко.

Как сообщалось, на пресс-конференции 18 ноября Сенниченко заявил об отставке по собственному желанию.

Теги: #фги #рада #увольнение
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