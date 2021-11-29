Отставки министра культуры Ткаченко не будет – Арахамия

Вопрос отставки министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко уже не актуален, считает лидер фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

"Я не видел этого заявления (заявления Ткаченко об отставке - ИФ). Я считаю, что это был эмоциональный шаг. (...) благодаря господину Ткаченко, господину премьеру, они поговорили , нашли точки взаимопонимания и вся эта история осталась только в медиа-пространстве", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

11 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра. Причиной своего поступка он назвал решение правительства о передаче из Минкультуры в управление Кабинета министров Государственного агентства по вопросам кино.