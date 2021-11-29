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20:18 29.11.2021

Доходная часть госбюджета-2022 увеличится почти на 54 млрд - нардеп Забуранная

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Доходная часть госбюджета-2022 увеличится почти на 54 млрд - нардеп Забуранная

Доходная часть государственного бюджета на 2022 год может возрасти почти на 54 млрд грн, сообщила председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Леся Забуранная (фракция "Слуга народа").

"Итак, какие ключевые изменения произошли в процессе обработки проекта государственного бюджета на 2022 год между первым и вторым чтением. Прежде всего, доходная часть возросла почти на 54 млрд и, соответственно, расходы также увеличены на 55 млрд", - сказала Забуранная на брифинге в понедельник вечером.

При этом она пояснила, что увеличение доходной части госбюджета-2022 возможно за счёт рентной платы, налог на прибыль предприятий и НДС.

Вместе с тем, Забуранная отметила, что между первым и вторым чтением проекта госбюджета было уменьшено доходы на 11 млрд грн именно для того, чтобы "добавить дополнительных 4% от НДФЛ оставить на местах в рамках обязательств Меморандума касательно поддержки местных бюджетов в части отопительного сезона и компенсации разницы по тарифам".

Как отметила парламентарий, ожидается, что общие расходы на инфраструктура возрастут на почти 21,6 млрд грн, а также увеличатся расходы на поддержку органов местного самоуправления на 1,5 млрд грн, на оплату труда медицинских работников - на 2 млрд грн, дополнительно 300 млн грн планируют направить на высокоспециализированную медицинскую помощь.

Вместе с тем ожидается денежное обеспечение военнослужащих может увеличиться на 2,5 млрд грн, 1 млрд будет направлен на реализацию программы "Питьевая вода", около 1,1 млрд грн - на развитие образования и науки, 200 млн грн - на Центр креативной экономики, а также 6 млрд грн составит субвенция социально-экономического развития регионов.

"В бюджете-2022, как мы предусматриваем, почти 140 млрд это будут капитальные расходы, что почти 9,4% от ВВП. Это, кстати, наибольший удельный вес капитальных расходов за последние 10 лет, что свидетельствует о том, что этот бюджет может называться, в том числе, бюджетном развития", - доставила Забуранная.

Теги: #госбюджет #рада
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