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20:11 29.11.2021

На организатора вечеринки блогеров в день памяти жертв Голодоморов составили протокол за нарушение правил карантина - полиция

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На организатора вечеринки блогеров в день памяти жертв Голодоморов составили протокол за нарушение правил карантина - полиция

Львовская полиция составила протокол за нарушение правил карантина на организатора вечеринки инстаграм-блогеров, состоявшейся 27 ноября, в день памяти жертв Голодоморов, сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области.

"За нарушение карантинных ограничений составлен протокол по части первой статьи 44-3 "нарушение правил карантина в отношении людей" админкодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тысяч грн", - сказано в сообщении.

Полиция установила, что организатором вечеринки был 29-летний житель Черновицкой области.

Как сообщил в своем Facebook первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, также сегодня Львовская городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение приостановить деятельность дома ученых за нарушение карантинных правил,

Ранее местные СМИ сообщали о том, что 27 ноября во львовском доме ученых состоялась вечеринка популярных украинских блогеров в честь 29-летия инстаблогера из Черновцов Александра Залиска.

В частности, СМИ сообщили о том, что в вечеринке приняли участие блогеры с миллионом и более подписчиков – Натали Литвин, Саша Бо, Таня Самбурская, Валерия Юрченко и другие. Ведущим вечеринки был Владимир Остапчук, опубликовавший на своем аккаунте фото стола с блюдами и подписью "Голодная блогерская туса", которая вызвала резко негативную реакцию у пользователей соцсетей.

По данным СМИ, вечеринка проходила с откровенными конкурсами и эротическими танцами.

Теги: #львов #вечеринка #полиция
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