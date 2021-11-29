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19:48 29.11.2021

Рада планирует рассмотреть "ресурсный" законопроект во вторник - Гетманцев

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Рада планирует рассмотреть "ресурсный" законопроект во вторник - Гетманцев

Верховная Рада планирует во вторник, 30 ноября, рассмотреть правительственный законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект), сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

"На этой пленарной неделе мы будем рассматривать два важных законопроекта - это №5600 "ресурсный" законопроект и государственный бюджет... Законопроект №5600 стоит в повестке дня на вторник... Ресурсы и этого законопроекта, они, отображены в бюджете-2022, который будет внесен в зал сразу же после принятия законопроекта №5600", - сказал Гетманцев на брифинге в понедельник вечером.

При этом он напомнил, что рассмотрение этого документа неоднократно переносилось в связи с продолжающимися консультациями, которые касались "наиболее болезненных вопросов для сверхбольшого бизнеса, или иными словами олигархического бизнеса, они связаны с налогообложением добычи недр и с налогообложением некоторых видов хозяйственной деятельности в Украине, которые являются достаточно мощными благодаря той помощи, которая предоставлялась государством в прошлом, но почему не платят налоги".

По его словам, в данном случае речь идёт, прежде всего, о курятине и аграрном секторе экономики.

Гетманцев также подчеркнул, что большой бизнес якобы "не теряет надежд, чтобы сбить этот законопроект в зале, проводятся консультации с народными депутатами, в том числе, с фракции "Слуга народа".

Теги: #законопроект #рассмотрение #рада
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