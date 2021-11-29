Страны G7 заявили о необходимости срочных действий на фоне активного распространения штамма коронавируса "омикрон" в мире

Страны "группы семи" в понедельник заявили о том, что новый быстро распространяющийся вариант коронавируса "Омикрон" требует срочных действий, и подтвердили приверженность обязательствам, данным лидерами G7 на саммите в июне, говорится в заявлении по итогам встреч министров здравоохранения стран G7.

"Мировое сообщество столкнулось с угрозой нового, быстро передающегося варианта COVID-19, что требует срочных действий", - говорится в заявлении.

Министры высоко оценили работу ЮАР, как по выявлению этого варианта, так и по оповещению о нем других.

Министры также признали стратегическую важность обеспечения доступа к вакцинам, включая увеличение числа вакцинированных людей и готовность стран получать и распространять вакцины, предоставление оперативной помощи, выполнение обязательств по пожертвованиям.

Они отметили, что в ближайшие недели будут сплоченно работать вместе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и международными партнерами по обмену информацией и наблюдению за "Омикроном".

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

За последнее время его выявили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и в Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" сообщили власти Гонконга, Израиля и Канады.