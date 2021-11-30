30 ноября: Какой сегодня праздник

В этот день мир отмечает день домашних животных, день слонов "Слоноуин", день защиты информации, день памяти жертв применения химического оружия, международный день "Города за жизнь". Православная церковь чтит память святителя Григория Чудотворца, а у католиков День святого Андрея.

В Украине - День радиотехнических войск, в ОАЭ - День мучеников, в Израиле - День памяти еврейских беженцев из арабских стран, в Барбадосе и Йемене - День независимости, на Филиппинах - День Андреса Бонифасио, в ЮАР – День Регины Мунди.

День радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины

День радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечается с 2010 года. В современном мире радиотехнические войска играют одну из важнейших ролей в обеспечении обороны страны. Они предназначены для ведения радиолокационной разведки и отслеживания обстановки в зоне воздушного пространства Украины.

Радиолокационная отрасль Украины активно развивается, страна входит в десятку государств, способных производить локационное оборудование высокого класса. Украинская продукция пользуется хорошей репутацией в мире, благодаря этому страна продает локаторов больше, чем ближайшие конкуренты.

День домашних животных

30 ноября празднуют Всемирный день домашних животных, девизом которого стала цитата из произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц": "Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил". День домашних любимцев призван напомнить о чувстве ответственности за все живое на планете, в частности, животных.

В этом году у самого праздника юбилей. Ему – 90. Идея учреждения была озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции в 1931 году. Тогда различные экологические организации и природоохранные общества заявили о готовности организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете, в том числе и за домашних животных.

Международный день "Города за жизнь"

Международный день "Города за жизнь" отмечается 30 ноября в честь первого упразднения смертной казни в европейском государстве. В этот день в 1786 году Великий герцог Тосканы Леопольд II издал указ, отменяющий смертную казнь.

Но отмечать событие, произошедшее в 18 веке, начали спустя несколько столетий. В 2002 году, когда в Риме была основана Всемирная коалиция против смертной казни, в которую вошли правозащитные организации, выступающие за ее отмену, впервые этот день проводился по инициативе Общины святого Эгидия и при поддержке указанной Коалиции.

В день "Города за жизнь" города-участники подсвечивают какой-нибудь важный памятник или известное здание, символично "оживляя" его. Таким образом они демонстрируют свою любовь к жизни и призывают к отмене смертной казни. В первой акции приняли участие 80 городов – от Сантьяго в Чили до Канберры в Австралии. В Риме подсвечивали Колизей, в Брюсселе – Атомиум, в Мадриде – площадь святой Анны.

С каждым годом к инициативе присоединяются все больше городов. Львов стал первым городом Украины, который присоединился к этой акции. 30 ноября 2010 года во Львове в 17:00 Часовню Боимов подсветили красным светом в знак поддержки международной акции "Города за жизнь - города против смертной казни".

День памяти всех жертв применения химического оружия

День памяти всех жертв применения химического оружия – международный день ООН, отмечаемый ежегодно 30 ноября. Он был учрежден в ноябре 2005 года, а свою нынешнюю дату получил в 2015 году.

Изначально День памяти всех жертв применения химического оружия отмечался 29 апреля. Такая дата была выбрана потому, что 29 апреля 1997 года вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. К Конвенции о запрещении химического оружия присоединились почти все страны мира, выполнение ее условий контролирует Организация по запрещению химического оружия. Но в декабре 2015 года на очередной сессии ОЗХО было принято решение перенести День памяти всех жертв применения химического оружия на 30 ноября, а 29 апреля отмечать День основания ОЗХО.

В настоящее время участниками конвенции являются 188 государств-членов ООН из 195; еще две страны, Израиль и Мьянма, ее подписали, но пока что не ратифицировали. Главное обязательство, налагаемое на участников конвенции, – запрет на производство и применение химического оружия и полное уничтожение его запасов.

Международный день защиты информации

Международный день защиты информации учредили на заре компьютерной эры. А именно: в 1988 году американская Ассоциация компьютерного оборудования объявила 30 ноября Международным днем защиты информации.

День компьютерной безопасности является напоминанием пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации. Причем, 1988 год не случайно стал родоначальником праздника, именно в этот год была зафиксирована первая массовая эпидемия "червя", получившего название по имени своего создателя – Морриса. Именно тогда специалисты задумались о необходимости комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности. Хотя прототип первого компьютерного вируса появился уже в 1983 году.

В этот день:

1609 - Галилео Галилей представил научному совету первую карту лунной поверхности.

1872 - В Глазго состоялся первый официальный международный матч по футболу. Играли Шотландия и Англия, все закончилось ничьей.

1954 - Американка Энн Элизабет Ходжес была ранена осколком метеорита Сулакога. Это - первый задокументированный случай нанесения ущербу человеку внеземным объектом.

1982 - Выпущен самый продаваемый альбом в истории музыки - Thriller Майкла Джексона.

Церковный праздник

Православная церковь 30 ноября чтит память святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. Другие названия праздника: Григорий, Никон, Встреча Сивера, Предзимье. Зимоуказателем день называли потому, что определял какая будет погода наступающей зимой. В народе его также прозвали Сивером, потому что в эти дни начинал дуть холодный северный ветер.

Запреты:

Если вам нужно отправиться в дорогу, то лучше сделайте это на следующий день.

Приметы:

Солнечно – зима будет малоснежной и теплой;

Пасмурно – зима будет морозной и снежной.

Именины: Григорий, Лазарь, Никон, Михаил, Иван, Геннадий.