Туристы из Саудовской Аравии за 9 мес.-2021 потратили в Украине почти $100 млн

Количество туристов из Саудовской Аравии в Украину за девять месяцев 2021 года достигло 48,7 тыс. чел., что в 10 раз больше, чем за весь 2019 год, сообщило Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) на прошедшем на днях в Борисполе (Киевская обл.) авиатуристическом форуме.

Агентство уточнило, что в его расчеты положено предположение о минимальных расходах одного туриста в $2 тыс., тогда как, по экспертным оценкам, они составляют $2-3 тыс.

ГАРТ указало, что стоимость промокомпании на рынке Саудовской Аравии составила $120 тыс., еще $26 тыс. было потрачено на прием промо-туров.

Среди факторов успеха агентство также назвало выход на украинский рынок в мае этого года ведущего лоукостера Саудовской Аравии flynas и полеты украинской SkyUp.

В то же время ГАРТ указало, что за первое полугодие 2021 года количество туристов в Украину снизилось на 31,54% – до 1 млн 424,47 тыс. чел. Падение показателя произошло, в первую очередь, за счет туристов из Европы, в результате их доля сократилась до 70,4% с 80% за аналогичный период 2020 года, тогда как доля туристов из Азии выросла с 10,3% до 24,4%.