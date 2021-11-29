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18:04 29.11.2021

Аэропорт "Борисполь" расследует инцидент с повреждением самолета SkyUp техническим транспортом

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Аэропорт "Борисполь" расследует инцидент с повреждением самолета SkyUp техническим транспортом

Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) проводит расследование инцидента, произошедшего 28 ноября 2021 года с повреждением самолета авиакомпании SkyUp техническим транспортом обслуживающей компании "Скайлайн-Хендлинг".

Согласно сообщению аэропорта в понедельник, 28 ноября в 9:19 на стоянке D20 аэропорта "Борисполь" во время наземного обслуживания рейса авиакомпании SkyUp в Ереван ленточный погрузчик "Скайлайн-Хендлинг" при подъезде к переднему багажному отсеку воздушного судна 737-700 повредил воздухозаборник правого двигателя. Это вызвало задержку рейса SQP401 на 1 час 11 минут в связи с необходимостью замены воздушного судна.

"Самолет с регистрационным номером URSQE в тот же день встал на крыло и совершает рейсы (согласно суточному плану полетов аэропорта)", - отметили в "Борисполе".

Подчеркивается, что указанное происшествие не повлияло на бесперебойную работу авиагавани. Пострадавших нет.

"По факту данного инцидента служба контроля безопасности полетов ГП МА "Борисполь" осуществила первичное информирование Государственной авиационной службы Украины (в соответствии с требованиями действующей нормативной базы). Проводится расследование с привлечением представителей компаний-участников происшествия от хендлинговой компании и эксплуатанта воздушного судна", - отмечается в сообщении.

Детали авиационного происшествия выясняет инспекция по безопасности полетов.

Теги: #борисполь #расследование #skyup #аэропорт
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