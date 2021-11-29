В Украине в классификаторе профессий появились пилот беспилотника и разработчик систем защиты информации

Министерство экономики обновило классификатор профессий, согласно которому вводится профессия специалиста по управлению беспилотными воздушными судами, разработчика систем защиты информации, администратора сетей и систем, аналитика угроз безопасности и прочее.

Соответствующий приказ от 25 октября 2021 года №810-21, которым министерство утвердило Изменение №10 в национальный классификатор ДК 003:2010, обнародован на его сайте.

Согласно ему, помимо вышеуказанных, в классификатор профессий вводятся следующие позиции: аналитик безопасности информационно-телекоммуникационных систем, дознаватель (сфера кибербезопасности и защиты информации), эксперт-криминалист в сфере кибербезопасности, специалист по криптологической защите, следователь киберпреступлений, специалист по тестированию систем защиты информации.

Что касается медицинских профессий, то в классификатор вводятся: цитоморфолог, врач-хирург-дерматолог, врач-гематолог-детский онколог, врач-стоматолог-пародонтолог, врач ветеринарной медицины по общественному здоровью, терапевт языка и речи.

Вносятся также ряд изменений в профессии из сферы образования. Так, в классификаторе появились позиции: концертмейстер искусствоведческого лицея, консультант центра профессионального развития, инструктор-методист по информационной безопасности и кибербезопасности, ассистент учителя.

В классификатор профессий также вводятся такие названия профессий, как специалист по вопросам молодежи, старший оперуполномоченный по особым поручениям, капеллан, священнослужитель, полиграфолог, дистанционный командир беспилотного воздушного судна, дистанционный пилот-испытатель беспилотника, начальник стрельбища, оператор службы "102", член Национального совета.

Среди новых профессий: руководители религиозных организаций, руководители религиозных общин, глава объединения (предстоятель, патриарх, верховный архиепископ, митрополит, главный раввин, верховный муфтий, старший епископ и др.).

Минэкономики также заменило позицию "провизор" на "фармацевт", а "фармацевт" - на "фармацевтический ассистент".

Изменения предусматривают также замену позиций "преподаватели" на "профессионалы в отрасли образования и обучения", "авиадиспетчеры" на "авиадиспетчеры и специалисты, которые управляют беспилотными воздушными судами".