События

17:24 29.11.2021

Монастырский обсудил с главой МВД Польши ситуацию на границе с Беларусью

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Монастырский обсудил с главой МВД Польши ситуацию на границе с Беларусью

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский провел очередной телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Каминским, стороны обсудили ситуацию на границе с Республикой Беларусь.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, собеседники обменялись информацией об актуальной ситуации на границе с Беларусью, своими видениями дальнейшего развития событий и соответствующих планов реагирования.

Глава польского правоохранительного ведомства сообщил о временной деэскалации напряжения, а также очевидных признаках изменения тактики действий лиц, пытающихся прорваться через белорусско-польскую границу.

Каминский указал, что, по оценкам польской стороны, существует достаточно высокая вероятность гибридных атак и против Украины, а также заверил в готовности Польши решительно стоять на стороне поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы осознаем возможные сценарии дальнейшего развития событий, которые могут быть реализованы против Украины, чтобы подорвать стабильность нашего государства, распылить его внимание и силы, а также, каким-то образом, ухудшить ее отношения с Польшей и ЕС", - отметил Монастырский.

Как сообщалось, 24 ноября Кабинет министров Украины выделил 175 млн грн на осуществление первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации социального характера, связанной с усложнением оперативной обстановки на украинско-белорусской части государственной границы.

Теги: #польша #мвд #граница #украина
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