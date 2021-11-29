События

17:08 29.11.2021

Украина будет приветствовать любые усилия, которые могут помочь завершить войну - Кулеба

2 мин читать
Украина будет приветствовать любые усилия, которые могут помочь завершить войну - Кулеба

Украина будет приветствовать любые усилия, которые могут помочь ей положить конец войне, вернуть территории Украины, находящиеся на данный момент под контролем России, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о посредничестве между Украиной и Россией.

"Это правда, что Украина и Турция имеют превосходные отношения, между президентом Эрдоганом и президентом Зеленским - высокий уровень доверия. Украина остается приверженной работе Нормандского формата, однако мы никогда не отказывались от любых предложений или инициатив "хороших офицеров", предложенных другими партнерами и друзьями. Мы будем приветствовать любые усилия, которые могут помочь нам положить конец этой войне, вернуть территории Украины, которые на данный момент - под российским контролем. Мы готовы работать с такими партнерами и координировать усилия", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что Украины есть всего одно правило в этом отношении.

"Не должно быть никаких соглашений относительно Украины, принятых без Украины. Это "красная линия". Все остальное приветствуется. Мы готовы говорить и обсуждать любые инициативы, направленные на завершение этого конфликта", - отметил министр.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о желании Турции участвовать в решении вопроса мира между Украиной и РФ и стать в будущем посредником в этом вопросе, передает Hurriyet.

"Наша позиция здесь ясна. Мы за миролюбие в регионе, особенно за подход к крымским татарам. Мы много раз обсуждали и обсуждаем такие вопросы с дружественной Россией, особенно с господином Путиным. Мы надеемся, что этот регион не станет регионом войны. Пусть этот регион шагает в будущее как регион мира. Мы желаем, чтобы отношение к этому вопросу развивалось в положительном направлении. Здесь могло бы иметь место посредничество, мы обсудим со сторонами этот вопрос. Мы бы хотели сыграть свою роль в решении, проведя эти переговоры и с Украиной, и с господином Путиным", - сказал Эрдоган журналистам в самолете после визита в Туркменистан, сообщила Hurriyet.

Теги: #кулеба #помощь #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:32 29.11.2021
Кулеба: Украина серьезно смотрит на доступную правительству информацию о потенциальном госперевороте и поделится ею с партнерами

Кулеба: Украина серьезно смотрит на доступную правительству информацию о потенциальном госперевороте и поделится ею с партнерами

13:53 29.11.2021
Эрдоган сообщил о желании Турции стать посредником в решении вопроса мира между Украиной и РФ

Эрдоган сообщил о желании Турции стать посредником в решении вопроса мира между Украиной и РФ

08:41 29.11.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 261,5 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 261,5 млн

13:54 28.11.2021
Кулеба об использовании украинской армией БПЛА Bayraktar на Донбассе: когда Россия использует дроны, я что-то не слышу заявлений глубокой обеспокоенности

Кулеба об использовании украинской армией БПЛА Bayraktar на Донбассе: когда Россия использует дроны, я что-то не слышу заявлений глубокой обеспокоенности

10:31 28.11.2021
Некоторые страны склонны к российскому нарративу о том, чтобы не вооружать Украину, однако страна не ищет войны

Некоторые страны склонны к российскому нарративу о том, чтобы не вооружать Украину, однако страна не ищет войны

09:43 28.11.2021
Кулеба назвал три элемента сдерживания российской агрессии

Кулеба назвал три элемента сдерживания российской агрессии

09:05 28.11.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 261 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 261 млн

08:27 27.11.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 260,6 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 260,6 млн

08:55 26.11.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 260 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 260 млн

23:57 25.11.2021
У партнеров Украины сейчас нет конкретных наработанных альтернатив Нормандскому формату

У партнеров Украины сейчас нет конкретных наработанных альтернатив Нормандскому формату

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба: Украина серьезно смотрит на доступную правительству информацию о потенциальном госперевороте и поделится ею с партнерами

На Донбассе ранен украинский военный, с полуночи 6 обстрелов

Вернувшиеся в Украину из стран распространения штамма "омикрон" должны будут пройти 14 дней самоизоляции - Минздрав

Визит МАГАТЭ в ОРДЛО может состояться уже до конца года – Арестович

Нормандский формат нужно сохранить – Фельдхузен

ПОСЛЕДНЕЕ

Аэропорт "Борисполь" расследует инцидент с повреждением самолета SkyUp техническим транспортом

Обвинение против Савченко и Рубана возвращено прокурору

В Украине в классификаторе профессий появились пилот беспилотника и разработчик систем защиты информации

Монастырский обсудил с главой МВД Польши ситуацию на границе с Беларусью

На Донбассе ранен украинский военный, с полуночи 6 обстрелов

В Украине 4-ю неделю подряд сохраняется положительная динамика заболеваемости COVID-19

Для запуска ХГАПП необходимо временно разрешить приобретение российских комплектующих - Богуслаев

Средняя стоимость зарубежных путешествий выросла до $1500 в 2021 году - UNWTO

В ЮАР расстроены решением "братских" африканских стран остановить авиасообщение из-за "омикрона"

"Мостдорстрой" установил 520-тонный пролет на мосту через реку Сула в Полтавской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА