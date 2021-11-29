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15:32 29.11.2021

В Украине 4-ю неделю подряд сохраняется положительная динамика заболеваемости COVID-19

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В Украине 4-ю неделю подряд сохраняется положительная динамика заболеваемости COVID-19

В Украине в течение последних четырех недель улучшаются показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"Как доложил главе государства премьер-министр Украины Денис Шмигаль, по состоянию на сегодняшний день в Украине 421 699 активных больных, что на 100 тыс. меньше, чем три недели тому назад", - указывается в сообщении.

Больше всего больных по состоянию на 29 ноября остается в Одесской и Херсонской областях, меньше всего – в Кировоградской и Донецкой областях.

При этом отмечалось, что в Украине шесть недель подряд сохраняется высокий уровень вакцинации – около 1,6-1,7 млн прививок в неделю.

Президент подчеркнул, что темпы вакцинации украинцев нужно наращивать, пока прививки не получит большинство населения страны.

Теги: #covid_19 #динамика
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