Средняя стоимость зарубежных путешествий выросла до $1500 в 2021 году - UNWTO

Средняя стоимость туристической поездки за рубеж на человека увеличилась с $1 тыс. в 2019 году до $1,5 тыс. в 2021 из-за отложенного спроса и роста цен на услуги, сообщила в понедельник Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

"Средние расходы туристов на поездки значительно выросли - с $1 тыс. в 2019 году до $1,3 тыс. в 2020, а в 2021 году, как ожидаются, достигнут $1,5 тыс. Это связано с отложенным спросом и сбережениями, сделанными туристами из-за закрытых границ. Кроме того, более высокие траты на поездки стали результатом роста стоимости транспорта и размещения в отелях, а также того, что туристы сейчас проводят в путешествиях больше времени", - отметили в организации.

По ее данным, доходы стран от международного туризма выросли в связи с ростом числа прибытий по сравнению с 2020 годом. Так, Мексика в третьем квартале заработала на туризме столько же, сколько в 2019 году. В Турции поступления сократились на 20%, во Франции и Германии - на 27 и 37% соответственно, но эти результаты лучше, чем за два первых квартала года.

"Доходы от международного туризма могут достичь $700-800 млрд, что будет выше результата 2020 года, но на 50% меньше, чем в 2019 году. Экономический эффект туризма в 2021 году оценивается в $1,9 трлн, что значительно ниже, чем было в 2019 году - $3,5 трлн", - заявили в UNWTO.