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14:40 29.11.2021

В ЮАР расстроены решением "братских" африканских стран остановить авиасообщение из-за "омикрона"

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В ЮАР расстроены решением "братских" африканских стран остановить авиасообщение из-за "омикрона"

В ЮАР разочарованы решением ряда африканских стран остановить авиасообщение из-за распространения нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон", сообщает The Guardian.

"То, чего я не понимаю, это то, что некоторые африканские страны тоже это делают (запрещают полеты - ИФ), зная, какие трудности стоят перед нашим контингентом", - сказал представитель МИД страны Клейсон Монила.

Он отметил, что ЮАР направляла вакцины в некоторые страны, которые теперь ввели запрет на авиасообщение.

"Когда это делает братская африканская страна, учитывая то, что большинство из этих стран пользуются пожертвованиями, это уму непостижимо", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Ангола, Руанда, Маврикий и Сейшелы приостановили полеты в ЮАР, чтобы защититься от проникновения нового штамма коронавируса "омикрон". Остановили авиасообщение с ЮАР и многие западные страны.

Власти ЮАР считают, что такие меры - неоправданные и де-факто наказывают страну за то, что она постаралась быстро предупредить мировое сообщество о выявленном новом штамме.

Теги: #авиасообщение #омикрон #юар
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