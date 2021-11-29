"Мостдорстрой" установил 520-тонный пролет на мосту через реку Сула в Полтавской области

Подрядная организация ООО МП "Мостострой" завершила надвигание фермового пролета весом 520 тонн в ходе ремонта моста через реку Сула на дороге национального значения Н-08 Борисполь – Мариуполь в Кременчугском районе Полтавской области.

Как отмечается в сообщении на Facebook-странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), указанный мост, построенный в 1962 году, до начала восстановления по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство" находился в аварийном состоянии и стал непригоден для эксплуатации.

После установки 520-тонной конструкции металлического пролета, для надвигания которой использовались мощные гидравлические домкраты, мостостроители приступили к капитальному ремонту правобережных пойменных пролетов, которые также признаны аварийными.

В целом на мосту, расположенном возле села Липовое, подрядчик уже демонтировал барьерное ограждение и пришедшие в негодность деформационные швы. Также были удалены два пролета и началось погружение шпунтового ограждения.

В настоящее время уже ведутся подготовительные работы на правом берегу Сулы.

Как сообщалось, что в Кременчуге в рамках президентской программы "Большое Строительство" началось также возведение нового моста через Днепр, который станет заменой действующему Крюковскому мосту с полуторавековой историей.