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14:21 29.11.2021

Вернувшиеся в Украину из стран распространения штамма "омикрон" должны будут пройти 14 дней самоизоляции - Минздрав

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Вернувшиеся в Украину из стран распространения штамма "омикрон" должны будут пройти 14 дней самоизоляции - Минздрав

Вернувшиеся из стран, где отмечается распространение коронавирусного штамма "Омикрон", должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Как уточнила пресс-служба ведомства, соответствующее решение участники селекторного совещания с президентом Украины приняли на заседании в понедельник.

В частности, речь идет о путешественниках, проведших более семи дней в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватине, Республике Мозамбик в течение последних двух недель.

"На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории определенных стран Южной Африки более 7 дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем список стран может быть расширен", – цитирует пресс-служба Минздрава его главу Виктора Ляшко.

Крое того, МИД Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватин, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

"Пока неизвестно, вызывает ли коронавирус штамма "Омикрон" более тяжелое течение болезни. Первые случаи инфицирования этим штаммом были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют более легкое течение болезни. Однако общий уровень заражения в Южно-Африканской Республике повышен", - подчеркнули в Минздраве.

Теги: #омикрон #изоляция
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