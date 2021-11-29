В ближайшие двое суток в Украине ожидается ветреная погода и осадки

В ближайшие двое суток на территорию Украины распространится холодный воздух с северо-запада Европы, атмосферные фронты принесут осадки в виде дождя и снега, а в большинстве областей будет ветрено, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 30 ноября, ночью в большинстве областей небольшой дождь, на западе и на севере страны с мокрым снегом. Днем без существенных осадков, лишь в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и Крыму умеренный, местами значительный дождь.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Ночью на большей части территории, днем в западных и северных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла. На юго-востоке страны ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

В Карпатах - снег, температура в течение суток 3-8° мороза.

В Киеве - ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.

Как сообщает центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве днем 30 ноября была зафиксирована в 2012 году и составила 14,0°, самая низкая ночью – 16,3° ниже нуля в 1931 году.

В среду, 1 декабря, ночью в большинстве областей умеренный мокрый снег, в Карпатах и на востоке страны - значительный снег. Днем в Украине, кроме юга и востока, небольшой мокрый снег.

На дорогах местами гололедица.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах 3-8° мороза. Днём на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны 1-6° тепла.

В Киеве - ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток около 0°.