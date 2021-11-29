Визит МАГАТЭ в ОРДЛО может состояться уже до конца года – Арестович

Визит инспекторов Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для осуществления проверки мест хранения ядерного материала на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) может состояться уже до конца года, есть предварительная договоренность, заявил спикер делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Алексей Арестович.

"Сроки визита МАГАТЭ на территорию ОРДЛО пока в обсуждении. Пока не могу озвучивать конкретный срок, ожидаем гарантированного подтверждения всех сторон в ТКГ, но есть предварительная договоренность визита инспекторов МАГАТЭ – до конца текущего года", - рассказал Арестович в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он также добавил, что запрос от Международного агентства на посещение мест хранения ядерного материала в ОРДЛО поступил в период действия договоренностей по режиму прекращения огня, который вступил в силу в конце июля прошлого года.

"В любой международной организации вопрос, в первую очередь, о безопасности ее сотрудников. Они обратились, когда режим прекращения огня еще соблюдался. Они решили попробовать. Сейчас появилась надежда на стабилизацию на Донбассе в обозримые сроки – 2 года", - сказал спикер ТКГ.

Отвечая на вопрос, по какой возможной причине впервые с начала действия Минских соглашений представители России и ОРДЛО согласились на допуск инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории, Арестович ответил, что это может быть связано со стремлением России "не попасть на фоне западных санкций еще и под санкции МАГАТЭ ввиду активной деятельности РФ по строительству атомных объектов в мире".

Ранее о возможности визита инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО написал представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш, указав на то, что, "как предполагается, такой визит состоится скоро".

Как сообщалось, 11 ноября на очередном заседании ТКГ по Донбассу на уровне глав делегаций участники согласовали возможность визита инспекторов МАГАТЭ для осуществления проверки мест хранения ядерного материала в ОРДЛО.

Ранее в Украинской делегации в ТКГ неоднократно заявляли об угрозе радиоактивной катастрофы на Донбассе из-за затопления шахт с хранением ядерных материалов, в частности, шахты "Юнком" (Донецкая область, н.п. Бунге), где в 1979 году советские власти произвели ядерный взрыв.