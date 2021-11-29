Для строительства Большого транспортного кольца в Киеве нужно до 20 лет и 55 млрд грн – глава Офиса трансформации

Глава Офиса трансформации Максим Бахматов анонсировал презентацию проекта трамвайно-автобусного маршрута "Большое транспортное кольцо" (БТК) в Киеве, для строительства которого потребуется 55 млрд грн и 15-20 лет.

"Для строительства Большого транспортного кольца Киеву понадобится от 15 до 20 лет и 55 млрд грн. Это может показаться большими цифрами. Но это всего 3 млрд из городского бюджета. Такие проекты обычно финансируются международными финансовыми учреждениями", – написал Бахматов в Facebook.

По его словам, кольцо объединит 16 маршрутов и охватит шесть районов Киева. Пассажиропоток составит 1,6 млн людей в день.

Бахматов отметил, что строительство маршрута обойдется дешевле и быстрее, чем строительство новых станций метро.

"21 декабря мы презентуем БТК перед киевскими депутатами и активистами. Дальше проект будет передан Киеву для воплощения в жизнь. Приглашаю на обсуждение киевские власти, а также представителей центральной власти", – указал он.