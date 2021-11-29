События

11:58 29.11.2021

В Днепре неизвестные ко второму дня праздника повалили Ханукию

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В Днепре неизвестные ко второму дня праздника повалили Ханукию

Неизвестные повалили ханукальный светильник (Ханукию), ранее установленный на Европейской площади в Шевченковском районе Днепра, около 5:55 утра в понедельник, после чего скрылись с места происшествия, сообщает Днепровское районное управление полиции.

"Следственное отделение полиции №7 открыло уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие, принимаются меры по установлению и розыску причастных лиц", - говорится в сообщении райуправления полиции в Facebook.

В 2021 году Ханука началась вечером 28 ноября, а заканчивается 6 декабря.

Теги: #ханука #инцидент #днепр
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