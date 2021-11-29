Саакашвили назвал комедией начавшийся над ним суд в Тбилиси

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил на проходящем в понедельник процессе в Тбилисском городском суде, что не признает действующую прокуратуру и правосудие.

"Я не признаю действующую прокуратуру и правосудие. Я здесь не для того, чтобы стать частью поставленной вами комедии", - заявил Саакашвили, которого цитирует Общественный вещатель Грузии, единственный телеканал, который был допущен в зал суда.

Суд над экс-президентом Грузии проходит на фоне акции протеста его сторонников у здания суда. Сообщалось о задержании нескольких активистов оппозиции.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.