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10:34 29.11.2021

МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в ряд африканских стран из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон"

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МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в ряд африканских стран из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон"

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

"Украинцы, которые находятся на территории указанных стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания, быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям по прибытии в Украину", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Также необходимо следить за сообщениями авиаперевозчиков в связи с возможными изменениями рейсов и введением дополнительных противоэпидемических мер.

Посольство Украины в Южно-Африканской Республике открыло круглосуточную "горячую линию" для предоставления консульской помощи: +27 681 987 112. Электронная почта: emb_za@mfa.gov.ua.

Гграждане Украины также могут обратиться за помощью на горячую линию МИД Украины: +38 044 238 1657. Электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщалось, штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

За последнее время его выявили в нескольких европейских странах - Германии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга, Израиля и Канады.

Британское правительство созывает срочное заседание министров здравоохранения стран G7 для обсуждения вопросов, связанных с появлением нового штамма и его распространением, сообщили СМИ.

Ряд стран мира уже ограничили авиасообщение с государствами, расположенными на юге Африки. Правительство Южной Африки с раздражением отреагировало на этим меры, заявив, что они "сродни наказанию Южной Африки за ее усовершенствованное геномное секвенирование и способность быстрее обнаруживать новые варианты".

Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением, в котором говорится, что ограничения на поездки "могут сыграть определенную роль в незначительном сокращении распространения COVID-19, но ложатся тяжелым бременем на жизнь и средства к существованию".

Теги: #омикрон #африка #рекомендации #мид
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