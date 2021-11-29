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10:23 29.11.2021

Власти Индии пересмотрели правила для иностранных туристов из-за нового штамма COVID-19

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Власти Индии пересмотрели правила для иностранных туристов из-за нового штамма COVID-19

С 1 декабря в Индии вступят в силу новые правила для иностранных туристов, прибывающих в страну, в связи с новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон", сообщает в понедельник Times of India.

С первого декабря все иностранцы, прибывающие в Индию из стран, которые находятся "в группе риска", должны будут сдать тест на коронавирус по прибытии в аэропорт и дождаться его результатов, не покидая здания. В случае подделки результатов теста путешественники будут привлечены к уголовной ответственности.

Люди, у которых будет выявлен коронавирус, будут немедленно изолированы, а их тесты будут отправлены в лабораторию для дальнейшего исследования. Туристы без COVID-19 будут обязаны провести семь дней в режиме самоизоляции и на восьмой день сдать тест повторно. Также все прибывающие должны будут предоставить информацию о своих путешествиях за последние две недели.

Помимо этого, около 5% случайных туристов, прибывающих из стран не "в группе риска", также должны будут сдать тест по прибытии.

За весь период пандемии в Индии было выявлено более 34,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 468,7 тыс. летальных исходов.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Теги: #туризм #омикрон #индия
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