Суд над Саакашвили начался в Тбилиси на фоне противостояния оппозиционеров с полицейскими

Ситуация у здания Тбилисского городского суда, где начался процесс над бывшим президентом Михеилом Саакашвили, обострилась.

Полицейские применили перцовый газ против активистов оппозиции, пытающихся прорваться во двор здания суда. Пострадали несколько человек, в их числе и один полицейский.

Перед зданием суда собрались около 300 оппозиционеров, скандирующих "Миша!", "Миша!".

Между тем судебный процесс по делу о силовом разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года в Тбилиси и погрома в тот же день телекомпании "Имеди" уже начался, но на него допущен лишь журналист Общественного вещателя Грузии.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.