Госсекретарь белорусского Совбеза назвал истерией действия Украины на границе

Действия Украины вблизи белорусской границы не являются проявлением добрососедских отношений, заявил в эфире телеканала СТВ госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

"Если то, что происходит на территории Польши и Литвы, как-то можно оправдать - это страны, входящие в блок НАТО, то, что происходит на территории нашей южной соседки, не поддается здравому смыслу. Истерия. Наверно, это истерия руководства Украины в надежде получить какие-то средства от своих западных кураторов, как поляки и литовцы, чтобы что-то себе урвать", - сказал Вольфович.

"Недавно они уведомили нас, что в рамках учений под кодовым названием "Полесье" на границе с Беларусью якобы будут отрабатывать вопросы борьбы с нелегальной миграцией. Но кто пойдет на Украину? Наоборот, из Украины 192 человека, по-моему, за этот год попросили белорусское гражданство и остались в нашей стране. То, что делает Украина, - это недобрососедские отношения, к сожалению", - констатировал Вольфович.